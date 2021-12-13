Исаченко: Все отрасли должны развиваться равномерно

Так назначенный на должность председателя Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко ответил на вопрос журналистов о приоритетах в новой работе. Он отметил:



- Задачи всегда стоят на первый взгляд простые, в тоже время глубинные и далеко идущие. Самое главное – это работать. Активизировать работу Могилевской области. Хотя она на сегодня неплохо работает. Но кадровые изменения, ротация всегда идут.



Анатолий Исаченко считает, что ему поможет то, что он хорошо знает регион:



- Я много лет отработал там, знаком с кадрами, знаком с менталитетом населения. Думаю, это будет способствовать моей работе.



К своему новому назначению губернатор отнесся как к обязательному для исполнения приказу:



- Я всегда считал и считаю, что государственная служба должна быть сродни военной службе. Здесь ключевое слово именно служба. И если есть назначение, надо не раздумывать и идти работать на государство.



Анатолий Исаченко известе еще и тем, что о своей работе активно информирует общественность через соцсети. Эту практику он намерен продолжить:



- На мой взгляд, у нас есть недостаток в том, что мы много работаем, но мало об этом говорим, мало показываем. Реально в стране делается много чего хорошего. Надо показывать то, что мы умеем делать и то, чего мы достигаем.



Рассуждая о приоритетах в работе, губрнатор сказал:



- Как человек от земли, скажу так. Прежде всего, человека надо накормить. Далее человек должен получить образование. Не дай бог заболел, должна быть сфера здравоохранения. Все отрасли должны развиваться равномерно.