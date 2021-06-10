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Исаченко: вопросы функционирования кожевенной отрасли находятся на постоянном контроле государства

Специфика функционирования кожевенной отрасли была сегодня в центре внимания заместителя председателя Совета Республики Анатолия Исаченко. Во время посещения Гродненского производственного кожевенного объединения он подчеркнул, что сегодня вопросам эффективности работы этого направления в перерабатывающей промышленности уделяется особое внимание. Ряду предприятий отрасли ранее была оказана существенная господдержка, поэтому сегодня важно обеспечить результативность в деятельности всего сектора переработки кожи.


Гродненское производственное кожевенное объединение – одно из старейших предприятий отрасли. Его история насчитывает более ста лет. В настоящее время завод специализируется на выделке жесткой кожи из шкур крупного рогатого скота, перерабатывая от 240 до 260 тонн сырья ежемесячно. Объем готовой продукции составляет 11% от общего объема кожевенного производства в стране. Несмотря на то что оборудование на предприятии давно не обновлялось, объединение работает стабильно, не имея долговых обязательств, обеспечивая достойную зарплату для более двухсот работников и поддерживая рентабельность на уровне 9%. Продукция кожевенного объединения востребована не только в стране, но и за рубежом: по итогам 5 месяцев экспорт составил 67%.




Около семи лет назад предприятие находилось на грани ликвидации. Дело в том, что его территория занимает почти 3 гектара в историческом центре города посреди жилой застройки. Местные жители нередко жаловались на неприятный запах, а сбрасываемые в канализацию сточные воды содержали опасный хром. Но после проведенной модернизации 2011–2016 годов завод смог решить экологические проблемы и сохранил право на дальнейшее существование. 

В ходе посещения предприятия Анатолий Исаченко ознакомился с производственной базой и ассортиментом выпускаемой продукции и сделал соответствующие выводы:

– В очередной раз убеждаюсь в том, что главенствующую роль на предприятии играют специалисты, работники и, конечно, руководство. Возьмем Гродненское производственное кожевенное объединение. Производственная база далеко не новая, расположение не самое выигрышное. Казалось бы, много проблемных моментов, в том числе и с точки зрения экологии. Но на сегодняшний день предприятие показывает хорошие результаты работы. Функционирует прибыльно и стабильно. А самое главное – здесь есть коллектив, который настроен на работу. Многие предприятия аналогичной отрасли могли бы позавидовать этому. 


Ранее Анатолий Исаченко посетил Минское производственное кожевенное объединение и Бобруйский кожевенный комбинат. Он подчеркнул, что ознакомление с работой отрасли производится с целью устранить проблемные моменты и наладить четкий механизм сотрудничества мясокомбинатов, осуществляющих поставки сырья, кожевенных предприятий и производителей готовой продукции, например обувщиков. Это поможет увеличить производство и сбыт не полуфабриката, а товара с высокой добавленной стоимостью. В качестве примера успешной реализации подобного принципа в работе вице-спикер верхней палаты Парламента назвал мясную и молочную переработку, которая доказала, что нет ничего невозможного в том, чтобы производить в нашей стране продукцию, которая будет цениться и пользоваться спросом во всем мире. 



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Фото: Алексей БИБИКОВ
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