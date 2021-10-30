Исаченко: «Вопрос своевременного завершения полевых работ в Минской области находится на ежедневном контроле»

Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания, уполномоченный представитель Главы государства в Минской области Анатолий Исаченко сегодня во время посещения районов центрального региона заявил, что вопрос своевременного завершения сельскохозяйственных работ в Минской области находится на ежедневном контроле. Вице-спикер обратил внимание на необходимость неукоснительного и своевременного исполнения поручений Президента по уборке кукурузы и завершению подъема зяби.







— Эта работа находится на ежедневном контроле. После облета территорий области мы видим, где есть конкретные проблемы и отставания, — отметил уполномоченный представитель Главы государства.

Во время общения с журналистами на полях ЧДСУП «Профи-Агроцентр» Столбцовского района Анатолий Исаченко отметил: для скорейшего окончания уборки кукурузы на зерно надо перебрасывать технику из хозяйств, где она завершена, в те, где еще продолжается. Следует также позаботиться об отвозке урожая, чтобы комбайны не простаивали. И, конечно, четко определиться, сколько кукурузы направлять на сушку, плющение или делать корнаж.





Глава государства также недавно критически отозвался о подъеме зяби. В Минской области уже вспахана почти половина запланированных площадей. Хотя темпы выше прошлогодних, однако требуют ускорения, заявил Анатолий Исаченко:

— Необходимо подключить больше механизаторов, организовать ночные смены. Конечно, для этого требуются кадры и соответствующая заработная плата. А в целом всем труженикам села следует осознать: сейчас самый ответственный момент, надо оперативно завершить полевые работы. Да, люди устали, но необходимо напрячься, поработать без выходных, чтобы сделать все дела.













Заместитель Председателя Совета Республики также ознакомился с ходом полевых работ в Узденском и Дзержинском районах. Ранее вице-спикер облетел территории Минского региона, а также посетил Слуцкий, Солигорский, Любанский и Стародорожский районы.

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