Исаченко: вернуться на Родину приятно, но это двойная ответственность

Об этом на заседании Могилевского областного Совета депутатов заявил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, вчера назначенный на должность Президентом.
– Могилевщина мне небезразлична, – отметил он. – Где бы я ни работал, где бы я ни находился, я всегда внимательно смотрел, следил, отслеживал, что здесь происходит.
Анатолий Исаченко обратил внимание, что предыдущий губернатор Леонид Заяц находился в должности два года восемь месяцев, и это время пролетело как один день:
– Конечно, много сделано. Я искренне благодарен Леониду Константиновичу за то, что сделано на Могилевской земле. Конечно, перед нами стоят серьезные задачи. Их нам надо выполнять вместе. Знаете, еще раз хочу сказать, что вернуться на Родину и работать там приятно, но это двойная ответственность. С одной стороны, знаешь все кадры, но и с другой стороны – ведь знаешь все кадры.
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