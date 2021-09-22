Исаченко: в решении своих проблем граждане все больше доверяют Совету Республики

В вопросах, волнующих жителей Ивацевичского района и не только, разбирался во время выездного приема граждан заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Около двух десятков человек пришли со своими жизненными ситуациями, которые пока не могут разрешиться, а также с проблемами, которые волнуют их земляков.

Житель деревни Рудня Ивацевичского района просил помочь с выделением кредита для дочери. Пенсионерка из Ивацевичей принесла ходатайство о признании ее узником концлагеря с выдачей соответствующего удостоверения. А житель деревни Хойники Березовского района приехал в Ивацевичи с предложениями по совершенствованию пенсионного законодательства, он также интересовался, когда будет готов проект новой Конституции.

Возобновление работы бани, организация приема дикоросов от населения, газификация, цены на хлеб и лекарства, работа сельмагов, вечернее освещение деревень, земельные споры, трудоустройство – люди поднимали различные вопросы, которые, по их мнению, важны и актуальны.

Инвалид I группы Ирина Подлипская из агрогородка Бытень записалась на прием с просьбой о помощи с выделением социального жилья:

– Живу с мамой, которой 92 года, в доме печное отопление. Помогает соцработник, но все равно тяжело. Стою в очереди на улучшение жилищных условий с 2011 года, зарегистрирована в общежитии, но там нет безбарьерной среды.

Председатель Ивацевичского райисполкома Александр Грицук с ситуацией знаком:

– К сожалению, очередь на жилье социального пользования большая. Предлагаем Ирине Владимировне переехать в комнату на первом этаже общежития, оборудуем площадку для хранения коляски. Есть также места в доме-интернате, где созданы все условия для проживания инвалидов. Добавлю, что периодически оказываем Ирине Владимировне материальную помощь.

По результатам личного приема граждан вице-спикером дан ряд конкретных поручений руководителю Ивацевичского района и структурным подразделениям райцентра. Анатолий Исаченко отметил:

– Решение конкретных жизненных проблем граждан – ключевое в работе сенаторов. Каждый прием или прямая телефонная линия – это возможность выявить системные проблемы и оказать помощь тем нашим соотечественникам, кому она действительно необходима.

Особенностью прошедшего в Ивацевичах приема было то, что многие из граждан ранее уже обращались в различные государственные органы, однако не смогли решить свои проблемы.

– Каждое поступившее обращение мы берем на контроль и направляем соответствующие поручения в профильные инстанции. Важно, что наши граждане все больше доверяют Совету Республики в решении своих жизненных проблем, – отметил вице-спикер.

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