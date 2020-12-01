Сегодня состоялась рабочая встреча заместителя председателя Совета Республики, национального координатора по достижению Целей устойчивого развития Анатолия Исаченко с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.
Фото: архив БЕЛТА
Стороны подвели итоги совместной работы, рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере поддержки национальной архитектуры управления процессом достижения ЦУР, имплементации Целей устойчивого развития на региональный уровень, обсудили планы на 2021 год.
– Сегодня в сфере достижения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в Беларуси сделано много, но нам предстоит еще более активная работа, – сказал Анатолий Исаченко.
По его словам, в основе ЦУР всегда находится человек.
– Никто не должен остаться в стороне, и на это направлены все 17 целей устойчивого развития. Это безбарьерная среда, ликвидация нищеты, безграмотности, вовлеченность каждого человека в общественную деятельность. Хочется отметить, что Беларусь за 2020 год по достижению ЦУР заняла 18-е место из 166 стран, – отметил национальный координатор.
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Исаченко: в области устойчивого развития в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше
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