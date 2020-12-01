Исаченко: в области устойчивого развития в Беларуси сделано много, но предстоит сделать еще больше

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БЕЛТА

Стороны подвели итоги совместной работы, рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере поддержки национальной архитектуры управления процессом достижения ЦУР, имплементации Целей устойчивого развития на региональный уровень, обсудили планы на 2021 год., – сказал Анатолий Исаченко.По его словам, в основе ЦУР всегда находится человек., – отметил национальный координатор.