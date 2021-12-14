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  2. Исаченко: санкции против предприятий должны придать импульс развитию Могилевской области

Исаченко: санкции против предприятий должны придать импульс развитию Могилевской области

Санкции против предприятий должны придать импульс развитию Могилевской области. Об этом заявил новый губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с областным активом, пишет БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

Анатолий Исаченко отметил, что в регионе уже многое сделано для его социально-экономического развития. Однако потенциал реализован не весь и на достигнутом останавливаться не стоит, убежден губернатор.

– Даже та санкционная политика, которая развернута против нашего государства, должна стать импульсом развития региона. Ведь на Могилевщине живут и трудятся сильные люди, которые могут сделать все сами, в том числе определять свое будущее и будущее своих детей. И прошлый 2020 год это доказал, – подчеркнул председатель облисполкома.
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