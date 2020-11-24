Обратиться к заместителю председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолию Исаченко можно будет с 14 до 16 часов. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты Парламента.
Фото из архива БЕЛТА
Анатолий Исаченко проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц.
Прием пройдет по адресу: Минская область, Столбцовский район аг. Вишневец, ул. Несвижская, 25 (Вишневецкий сельский исполнительный комитет).
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 8 (017) 177 75 20.
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Исаченко проведет личный прием граждан 26 ноября
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