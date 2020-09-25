Исаченко: на Форум регионов Беларуси и России приглашены президенты двух стран

Президенты двух стран приглашены на VII Форум регионов Беларуси и России, который пройдет 28–29 сентября в Минске и Минской области. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.
Парламентарий также заявил, что по итогам Форума планируется подписать около 70 соглашений:
– Форум с каждым годом набирает обороты и становится той площадкой, на которой встречаются руководители регионов, бизнес-сообщества, заключаются контракты, договариваются на будущее. Во время форума будет подписано контрактов примерно на 700 млн долларов. На прошлом форуме – около 600 млн. Наиболее крупный контракт будет заключен на сумму свыше 30 млн, – сказал Анатолий Исаченко.
Зампредседателя Совета Республики напомнил, что в этом году формат проведения форума несколько изменился. В связи с коронавирусной ситуацией заседания секций и некоторые другие мероприятия в первый день пройдут в видеоформате. В них примут участие около 1,5 тысячи человек. Второй день форума продолжится в режиме офлайн. Ожидается порядка 300 участников. Российскую делегацию представят 120 участников, в их числе около 20 руководителей субъектов хозяйствования.
VII Форум регионов Беларуси и России будет посвящен теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Запланировано проведение пяти секций по нескольким тематическим направлениям: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи. Пройдут также совместное заседание деловых советов Беларуси и России и экспертная сессия высокого уровня на тему "Образование как основа исторической памяти и дальнейшего интеграционного развития Союза Беларуси и России".
Вопросы регионального сотрудничества, выполнения документов, принятых на предыдущих форумах, развития научно-технического сотрудничества двух стран рассмотрят на заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству.
Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ. Во время пленарного заседания и встречи председателя Совета Республики и председателя Совета Федерации с руководителями регионов Беларуси и субъектов Российской Федерации запланировано подписание соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов.
Фото: БЕЛТА
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Исаченко: на Форум регионов Беларуси и России приглашены президенты двух стран
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