Ничто не должно нарушать образовательный процесс. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко во время встречи с коллективом Белорусско-Российского университета, пишет БЕЛТА.
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"Ничто не должно нарушать образовательный процесс. Потому что первая и главная обязанность преподавателей – дать достойное образование и воспитание тем, кто через 10–15 лет будет продолжать строить и развивать наше государство, – отметил Анатолий Исаченко. – Впереди новый учебный год. И я надеюсь, что вы с новыми силами и идеями придете к студентам".
Анатолий Исаченко обсудил с преподавателями и профессорами ситуацию в Беларуси. "Через несколько дней к вам снова придут студенты. И важно не допустить раскола среди них. Потому что в вуз молодые люди должны идти за качественным образованием", – сказал заместитель председателя Совета Республики.
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Исаченко: ничто не должно нарушать образовательный процесс
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ