Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко сегодня посетил ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат», проинформировали в пресс-службе верхней палаты белорусского Парламента.
Фото: Совет Республики
Анатолий Исаченко ознакомился с производственной базой предприятия, ассортиментом выпускаемой продукции, пообщался с трудовым коллективом. «Кожевенная отрасль – одна из стратегических в Республике Беларусь, поэтому важно обеспечить ее эффективное функционирование»,– отметил заместитель председателя Совета Республики.
Ранее Анатолий Исаченко посетил ОАО «Минское производственное кожевенное объединение».
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Исаченко: кожевенная отрасль – одна из стратегических в Беларуси
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