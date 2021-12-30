Исаченко: формирование благоприятной бизнес-среды – это тоже бизнес, только со стороны государства

Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко провел встречу с предпринимателями региона. Участниками мероприятия стали 150 представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, фермеры, владельцы агроусадеб. Собрание деловых кругов направлено на координацию работы этих субъектов и создание выгодных условий для взаимодействия с госсектором.

– Встреча говорит о моем особом внимании к бизнес-среде, а также о готовности работать вместе – честно и добросовестно, – подчеркнул Анатолий Исаченко. – Такой формат выбран неслучайно: он позволит выстроить диалог и обсудить наиболее волнующие бизнес вопросы. Решение основать свое дело – это смелый и серьезный шаг. Формирование благоприятной бизнес-среды – это тоже бизнес, только со стороны государства. Сначала надо создавать, а потом получать плоды в виде налоговых поступлений, поддержки бизнесом социальных проектов и вовлеченности в развитие малой родины.

















Малый и средний бизнес, уверен председатель Могилевского облисполкома, стал неотъемлемой частью экономики страны. Если говорить о регионе, то за январь–ноябрь 2021 года субъектами малого и среднего предпринимательства уплачено в бюджет свыше 570 миллионов рублей, а это 39 процентов от общих поступлений налогов. Эти ресурсы пошли на развитие социальной сферы, прежде всего здравоохранения. Малый и средний бизнес дает 38 процентов выручки от реализации продукции, более 36 процентов экспорта товаров, почти 46 процентов инвестиций в основной капитал и 30 процентов от общего количества работающих в области.





– Сегодня как никогда важно объединить усилия бизнеса и госсектора. В области работает ряд крупных валообразующих предприятий, которые до сих пор значительную долю сырья и комплектующих завозят по импорту. Необходимо углублять кооперацию малых предприятий и крупных организаций, увеличивать локализацию производства, снижая тем самым зависимость от внешних факторов. Это огромное поле для деятельности. С учетом беспрецедентного внешнего давления на нашу страну возрастает роль импортозамещающих проектов. Наша совместная задача – активизировать работу в этом направлении, – отметил Анатолий Исаченко.









Еще один момент, на котором остановился председатель Могилевского облисполкома, это организационные и законодательные новации:

– Бизнес – это мобильная среда. Так, в начале следующего года ожидаем принятия окончательного решения по изменениям видов деятельности, которыми смогут заниматься индивидуальные предприниматели и самозанятые. Планируется изменить подходы и по налогообложению. Данные нормативные акты пока не приняты. Но в одном хочу вас заверить: все структурные изменения будут внедряться поэтапно, с учетом интересов всех сторон.

Анатолий Исаченко добавил, что регионам планируется передать еще больше полномочий для принятия решений, в том числе и в сфере бизнеса. Все эти нововведения позволят быстрее решать вопросы предпринимателей. Кстати, о них. Встреча прошла в форме открытого диалога, где каждый мог задать волнующий вопрос. К примеру, директор бобруйской фирмы ООО «Барро» Василий Баранчук поинтересовался о налоговых льготах для начинающих свое дело бизнесменов, тех, кто только открывает новые предприятия:

– Касаемо налогов на землю, на имущество... Мне кажется, на какой-то срок их можно снять. Предположим, на год, чтобы предприниматель крепче стал на ноги.

Анатолий Исаченко отметил, что это правильный подход. Но важно, чтобы человек действительно только начинал бизнес. А не постоянно меняя названия, пользовался такими льготами.

Директор ООО «ВМГ Индустри» Алексей Яковлев (предприятие занимается деревообработкой) затронул вопрос равноправного доступа к сырью:

– Мы не просим преференций, не ищем специальных льгот. Говорим о том, чтобы к тому сырью, которое есть в стране, имели доступ. Еще одна тема – экспортные пошлины на продукцию деревообработки. Для предприятия это особенно чувствительно, ведь оно экспортно ориентированное.

Председатель Могилевского облисполкома пообещал более детально вникнуть в тему.

Руководитель крестьянского фермерского хозяйства из Дрибинского района Владимир Ринг заострил внимание на том, что встречи председателей райисполкомов и фермеров должны быть регулярными. Так можно узнать, что волнует производителей сельхозпродукции. Отдельная тема – изменение налогового законодательства, распределение бюджетных средств. Анатолий Исаченко отметил, что в поднятых вопросах нужно детально разбираться. Отличная площадка для этого – отдельная встреча с фермерами, которая вскоре будет организована.

Директор быховского фонда «Устойчивый регион» Роман Мельников остановился на развитии Чигиринского туристического кластера, куда сейчас входит 14 агроусадеб. Там необходимо подтянуть инфраструктуру, оборудовать места для спуска лодок, пляжи. Председатель Могилевского облисполкома одобрил идею, ведь Чигиринское водохранилище – изюминка Могилевской области. И предложил сделать это толокой, привлекая разные источники финансирования.

В завершение мероприятия Анатолий Исаченко отметил, что такие встречи будут проходить регулярно:

– Вместе мы можем выработать тактику действий по развитию нашего региона. Мы готовы к сотрудничеству. Нужно сказать, что бизнес приносит хорошие вливания в бюджет. А бюджет области – это образование, здравоохранение, другие сферы. Поэтому такая встреча в преддверии Нового года неслучайна: предприниматели должны понимать, что со стороны власти им будет оказана поддержка.