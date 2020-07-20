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  2. Исаченко: четкая организация уборочной позволит минимизировать потери

Исаченко: четкая организация уборочной позволит минимизировать потери

Четкая организация работы во время уборочной даст возможность свести к минимуму потери. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, когда посещал СУП "Дукора-Агро" в Пуховичском районе, пишет БЕЛТА.

По словам Анатолия Исаченко, уборочная кампания сейчас главное. "Нeобходимо приложить все усилия к уборке урожaя с минимальными потeрями. И здесь вaжна четкая организация работы: от готовности тeхники, обеспечения нeобходимым запасом топлива до высокой трудовой и тeхнологической дисциплины", - отметил он.

Оценить ход уборочной в хозяйство вице-спикер, уполномоченный Президента по Минской области прибыл вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия Иваном Крупко. К жатве-2020 в сельхозпредприятии приступили с ярового ячменя.

С механизаторами Анатолий Исаченко обсудил условия и оплату труда, узнал уровень готовности техники к уборочной, а состояние комбайна оценил из кабины.

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