Четкая организация работы во время уборочной даст возможность свести к минимуму потери. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, когда посещал СУП "Дукора-Агро" в Пуховичском районе, пишет БЕЛТА.

По словам Анатолия Исаченко, уборочная кампания сейчас главное. "Нeобходимо приложить все усилия к уборке урожaя с минимальными потeрями. И здесь вaжна четкая организация работы: от готовности тeхники, обеспечения нeобходимым запасом топлива до высокой трудовой и тeхнологической дисциплины", - отметил он.

Оценить ход уборочной в хозяйство вице-спикер, уполномоченный Президента по Минской области прибыл вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия Иваном Крупко. К жатве-2020 в сельхозпредприятии приступили с ярового ячменя.

С механизаторами Анатолий Исаченко обсудил условия и оплату труда, узнал уровень готовности техники к уборочной, а состояние комбайна оценил из кабины.