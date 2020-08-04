Исаченко: Беларусь всегда была и должна остаться территорией стабильности и благополучия

Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко на закрытии третьей внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.
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Он отметил, что Президент в своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию обозначил основные направления внутренней и внешней политики страны. И они должны стать предметом глубокого анализа и руководством к действию для каждого сенатора:
– Выступление Президента состоялось фактически «на стыке» двух пятилеток. Сформулированные Главой государства установки и задачи должны лечь в основу Программы социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы. Их необходимо учитывать государственным органам и в своей повседневной деятельности, и соизмерять с ними свои инициативы и решения.
По мнению Анатолия Исаченко, Совет Республики также должен внести весомый вклад в практическую реализацию положений Послания:
– Защита интересов отечественных производителей, поддержка социально ответственного бизнеса, создание комфортных условий жизни на селе, обеспечение равномерного развития регионов, противодействие угрозам на информационном поле – в решении этих и других задач должен принять самое активное участие Совет Республики. Полномочий у нас для этого достаточно.
Вице-спикер обратился ко всем членам Совета Республики:
– Наша обязанность – довести ключевые тезисы обращения Президента до граждан, провести широкую разъяснительную работу, привлечь к ней депутатов местных Советов депутатов. Важно организовать эту работу в формате диалога. Нужно знать и понимать, что думают люди о проблемах, затронутых Главой государства, и какие пути их решения видят. Обратная связь позволит достичь максимального результата в реализации программных установок Президента. Спрос на правду и справедливость растет – это подчеркнул в своем Послании Глава государства. Поэтому формализм, равнодушие и дистанцированность просто недопустимы.
Анатолий Исаченко убежден, что Беларусь всегда была и должна остаться территорией стабильности и благополучия:
– Этому должен способствовать и Совет Республики. Взвешенная конституционная реформа, своевременная актуализация действующего законодательства, оперативное разрешение проблем, волнующих наших сограждан, повышение эффективности взаимодействия государственных органов, активное продвижение национальных интересов методами парламентской дипломатии – все это зона внимания и ответственности парламентариев.
Вице-спикер Совета Республики подчеркнул, что сегодня пристальное внимание нам необходимо уделить работе с молодежью:
– На этом тоже сделал особый акцент в своем выступлении Глава государства. Молодежь – это огромная общественно-политическая сила. Молодые, активные, самостоятельные и целеустремленные люди необходимы во всех без исключения сферах жизнедеятельности общества: от науки до политики, от культуры до экономики. 2 июля состоялось первое заседание Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь. Архитектура молодежного парламентаризма от местного до республиканского уровня выстроена. Сейчас наша задача – содействовать активной работе Молодежного парламента и реализации его инициатив и проектов.
Завершил свое выступление Анатолий Исаченко следующими словами:
– Мы накануне главного политического события – выборов Президента Республики Беларусь. Сегодня началось досрочное голосование. Ответственность за мир и порядок в нашей прекрасной стране лежит на каждом из нас. Желаю, чтобы мы с честью выдержали этот жизненный экзамен.
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Исаченко: Беларусь всегда была и должна остаться территорией стабильности и благополучия
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