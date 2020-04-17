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Ирландская технология очистки воздуха показала эффективность в борьбе с коронавирусом

Технология плазменной очистки и дезинфекции воздуха, разработанная ирландской компанией Novaerus, признана эффективной в борьбе с коронавирусом, сообщает  The Irish Times.


В начале года ирландская компания предоставила 22 аппарата больницам в Ухане, который стал эпицентром эпидемии COVID-19. По результатам тестирования, Институт микробиологии в Гуанчжоу рекомендовал использовать очистители для дезинфекции больниц по всей стране.

Принцип работы аппаратов построен на плазменной низкочастотной очистке воздуха, пишет ТАСС. Они дают практически полное уничтожение вируса, находящегося в воздухе.

В ходе испытаний в Европе аппараты показали эффективность также в борьбе с с бактериями, вызывающими кишечные инфекции, норовирусами и стафилококками, а также вирусами гриппа и различными аллергенами.

Очистители представляют собой блоки на колесах размером с небольшой чемодан — их можно легко размещать в различных помещениях.

По словам специалистов, в закрытых помещениях, где есть инфицированные люди, в воздухе быстро растет концентрация патогенов, что увеличивает опасность заражения. Уровень концентрации коронавируса также прямо пропорционально влияет и на степень поражения дыхательных путей, поэтому медработники стационаров инфекционных отделений являются главной группой риска в условиях пандемии. Традиционная уборка и проветривание лишь на короткое время дезинфицируют помещение.

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Фото: РЕЙТЕР
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