Иркутская область готова активизировать сотрудничество с Беларусью

Об этом заявил сегодня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с Президентом Беларуси. Глава российского региона поздравил Александра Лукашенко с избранием на должность Президента. Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, Игорь Кобзев отметил, что за прошлый год в этом плане произошел заметный скачок:



– Мы вышли на сумму около 300 миллионов долларов. С учетом пандемии немного просели. Мы чуть подтолкнем наши рабочие совещания, встречи в рамках заключенного соглашения между Иркутской областью и Беларусью.



Российский губернатор рассказал, что уже сегодня получил несколько предложений, в том числе посетить международную специализированную выставку «Белагро-2020»:



– Мы готовы рассмотреть и уже в рамках рабочей группы решим, где нужно усилить и подтолкнуть развитие нашего сотрудничества.



За последние четыре года товарооборот Беларуси с Иркутской областью вырос с 70 миллионов до 284 миллионов долларов. В апреле 2018 года в российском регионе было создано сборочное производство «Могилевлифтмаш-Усолье». Функционирует прямой субъект товаропроводящей сети ОАО «Белшина». Действует дилерская сеть МТЗ, МАЗа, «Амкодора», «Гомсельмаша», БЕЛАЗа.



Игорь Кобзев также выразил признательность белорусской стороне за прием детей из Иркутской области в 2019 году в туристических целях:



– Это хорошая забота о подрастающем поколении, о связи двух народов.