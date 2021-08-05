Ирина Жук завершила выступление в финале ОИ в прыжках с шестом

Олимпийские игры в Токио подходят к концу. Сегодня в их рамках состоялся финал состязаний по прыжкам с шестом среди женщин. Беларусь представила легкоатлетка Ирина Жук.
Высоту 4,50 метра белоруска взяла со второй попытки. Причем сделала это достаточно уверенно, с хорошим запасом.
Белорусские журналисты, комментировавшие выступление легкоатлеток в прямом эфире, отмечали, что в начале соревнований на стадионе периодически было немного ветрено. Такой фактор мог помешать спортсменкам.
На стартовой высоте выбыли канадка Анника Ньюэлл и американка Морганн Лёлё, не показавшие ни одной зачетной попытки.
После – 4,70 метра. Интересно, что на эту высоту белоруска с первой попытки даже не стала прыгать. На второй – не взяла. Кстати, со второй попытки эта высота оказалась на счету только двух спортсменок, а с первой ее взяла только одна легкоатлетка – россиянка Анжелика Сидорова. С третьей попытки у нашей соотечественницы взять 4,70 тоже не получилось. Таким образом, она завершила выступление в финале.
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