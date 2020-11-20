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Ирина Шейк снялась для обложки Vogue Germany

Известная супермодель Ирина Шейк снялась для новой обложки Vogue Germany. Выпуск появится в продаже только в декабре, но фотографы порадовали нас снимками уже сейчас. 


Фотосессия для модного издания состоялась еще несколько недель назад в Италии. На обложке Шейк позирует в блестящем платье от Dolce&Gabbana. 


Шейк также дала небольшое интервью , в котором рассказала как на нее повлиял локдаун, а также о ценности семьи в ее жизни.







Фото: vogue.de
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