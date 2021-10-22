Ирина Медведева ждет второго ребенка

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Что касается личной жизни актрисы, свое женское счастье ей удалось построить не сразу. В 2009 году Ирина вышла замуж за известного белорусского исполнителя Руслана Алехно, с которым она встречалась несколько лет. Но в 2011-м пара рассталась. Примечательно, что их разрыв прошел очень спокойно, без скандалов и взаимных обид. В 2018 году актриса вышла замуж за французского бизнесмена Гийома Буше. Спустя год у пары родился первенец. К слову, Алехно был одним из первых, кто поздравил Медведеву и ее мужа с пополнением в семье.А недавно стало известно, что Ирина ждет еще одного малыша. 39-летняя актриса поделилась новостью на своей страничке в Instagram, выложив снимок с округлившимся животиком.— призналась она. —Актрису засыпали поздравлениями: «Какая прекрасная новость!», «Какое счастье», «Храни Господь», «Вы молодец», «Ира, это чудесно». Среди коллег, которые поздравили ее с чудесной новостью, были Мария Берсенева, Лиза Арзамасова и другие.