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Ирина Костевич приняла участие в акции «Наши дети»

В республиканской акции «Наши дети» приняла участие министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Руководитель ведомства приехала сегодня в Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов вместе со своим новым заместителем Иваном Лавриновичем, чтобы пообщаться с детьми, проходящими здесь восстановительное лечение и социальную адаптацию, и сотрудниками учреждения.


Встретиться с высокими гостями выпала удача 60 ребятам декабрьского заезда. Именно столько детей от 3 до 18 лет, страдающих детским церебральным параличом, сейчас здесь проходят комплексную реабилитацию. Как отметила директор центра Людмила Кондрашова, несмотря на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, здесь полноценно проходят все рождественские мероприятия – утренники, концерты, но со строгим соблюдением противоэпидемических мер. По давней традиции центра, в холле установлена Елка желаний – на ее веточки ребята вешают игрушки с заветными желаниями, адресованные Деду Морозу, а также именными пожеланиями гостям и друг другу. Роль волшебников, исполняющих мечты и приобретающих наряды, игрушки, книги, знакомство с участниками боев без правил и квадрокоптер (даже такие оригинальные бывают заявки!), берут на себя сотрудники центра во главе с директором, а также спонсоры. Министерство труда и социальной защиты тоже сегодня в роли Деда Мороза – исполнило общее желание детей и взрослых: приобрело телевизор. В знак признательности ребята предложили высоким гостям снять с их волшебной елки сувенир с пожеланиями. 

– Есть у нас такая примета – что вытяните, то и сбудется в новом году, – прокомментировали они. 


Ирине Костевич досталась милая птичка «от Глафиры» с подписью «Здоровья и удачи!», а Ивану Лавриновичу – сувенир со словами «Счастья и процветания от Семена». 

– Через год обязательно проверим, сбылось ли!  – пошутил кто-то из сотрудников центра.

Добрыми волшебниками представители Минтруда и соцзащиты в этом году выступают для девяти домов-интернатов для детей-инвалидов, подчиненных ведомству. Там сегодня находится более 1400 ребят, у многих из них нет родителей. Как заверила Ирина Костевич, никто из воспитанников не останется без сладких подарков и сюрпризов. С 10 декабря по 10 ноября, пока продолжается акция «Наши дети», работники министерства навестят всех. Только из личных средств работники Минтруда и соцзащиты собрали на сюрпризы детям 6,7 тысячи рублей. 




В целом, как отметила министр, государство очень много делает для воспитанников таких домов-интернатов. Содержание девяти учреждений обходится в 24 миллиона рублей в год, а на одного ребенка – 1,5 тысячи рублей в месяц. 



Что касается Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, то это уникальное учреждение, где детей с проблемами опорно-двигательного аппарата лечат, учат навыкам самообслуживания, восстанавливают функции и дают профессиональную ориентацию, на одного пребывающего здесь ребенка расходуется каждый месяц около 2,5 тысячи рублей. И результаты этих «инвестиций» налицо. Только в текущем году благодаря многолетней комплексной реабилитации удалось 12 детям с ДЦП вовсе снять инвалидность, а 25 мальчишек и девчонок поставить на ноги. 


Министру доверили важную миссию – зажечь огни на новогодней елке. Ребята ее дружно поддерживали: «Раз! Два! Три! Елочка гори!». Поводили хороводы вокруг пушистой красавицы, посмотрели сказочное представление и обменялись счастливыми улыбками.






– Новый год – праздник особенный, – искренне сказала она ребятам. – Он не зависит от того, сколько нам лет, потому что в любом возрасте нам хочется мечтать. Мечтайте, ребята, и пусть ваши мечты исполняются!
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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