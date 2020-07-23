Ирина Казимирова, директор гомельского педколледжа: уверенность в будущем – привилегия развитой страны

Директор Гомельского государственного педагогического колледжа им. Л. Выготского Ирина Казимирова считает очень важным, чтобы жители Беларуси чувствовали себя уверенными в завтрашнем дне:



– Я росла в советское время и хорошо запомнила чувство уверенности в будущем. Когда ты знаешь, что у тебя есть возможность учится, получить работу, двигаться по карьерной лестнице, пользоваться бесплатной медициной. Когда общество помогает тебе. А в начале девяностых я, как и многие из моего поколения, став специалистом, осталась один на один с неизвестностью: как жить дальше? Понадобилось два десятилетия упорного труда всех белорусов, чтобы вернуть ощущение защищенности и уверенности, чтобы можно было нормально строить планы для себя и своих детей. Я откровенно не поддерживаю людей, которые критикуют нашу жизнь направо и налево, но не предлагают реальной и внятной программы развития. Это в основном пустословы, которые не имеют отношения к становлению нашей независимой и сильной Беларуси. Хочу добавить, что уверенность в будущем – привилегия развитой страны.