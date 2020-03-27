Ирина Дудка: у ветеранов сегодня достойный размер пенсий. Они нуждаются в общении

По поручению Министерства труда и социальной защиты в Минске обследованы условия проживания всех ветеранов ВОВ, изучены их заявки, оказана материальная помощь, актуализированы списки по закреплению шефской помощи. Сегодня 238 ветеранов получают бесплатное социальное обслуживание на дому, 18 — услуги сиделки, 105 ветеранов ВОВ, которые являются инвалидами первой группы, — услуги по уходу с выплатой пособия, 18 — проживают в домах-интернатах Минска.Налажены у органов соцзащиты и тесные контакты с общественными организациями, в частности, с БРСМ, по проведению совместных акций. Ирина Николаевна уточняет:А к 9 Мая запланирована разовая акция: всех ветеранов еще раз посетят на дому, обязательно с вручением памятных подарков и поздравительных открыток. Это плюс к единовременным выплатам к 75-летию Великой Победы согласно указу Президента. Также всем ветеранам ВОВ предложены акции по уборке квартир, бытовым услугам, поликлиниками проведена диспансеризация. Ведется тесная работа с Минской городской организацией ветеранов по оказанию различной помощи, изучению потребностей ветеранов ВОВ. Задача — чтобы ни один не остался без внимания.Председатель Минской городской организации ветеранов Анатолий Адоньев, поблагодарив от имени всего ветеранского братства органы власти за те меры, которые принимаются по социальной защите участников ВОВ, еще раз обратил внимание, что ветераны хотят принимать активное участие в общественной жизни страны:Первый заместитель председателя Республиканского Совета Белорусского общественного объединения ветеранов Юрий Луцык рассказал, что только за прошлый год ветеранскими организациями в стране проведено более 25 тысяч информационных часов, круглых столов, уроков мужества. А еще ветераны пишут статьи в газеты с воспоминаниями о войне. И высказал пожелание, чтобы и в интернет-ресурсах они публиковались чаще.