Ирина Довгало: за безопасность надо платить, а за ее отсутствие – расплачиваться

Сегодня, 28 апреля, Всемирный день охраны труда. Более ста стран проводят в этот день специальные мероприятия, чтобы еще раз привлечь внимание к безопасным условиям труда. Как отметила в комментарии sb.by депутат Палаты представителей Национального собрания, член Постоянной комиссии по законодательству Ирина Довгало, очень много фактов производственного травматизма отмечается у опытных, с многолетним стажем работы, сотрудников:
– Я не единожды задавалась вопросом, а почему так происходит? Но все просто. Просто не нужно быть излишне уверенным, еще хуже – вальяжным перед коллегами, особенно молодыми, на своем рабочем месте. Мол, я все знаю, кто тут будет меня учить, ты под стол пешком ходил, когда я уже работал – вот основные «аргументы» беспечности. А потом? А потом человек либо инвалид, либо – смерть. Производство без сотрудника, семья без кормильца, дети без отца и т. д. Такова цена беспечности на рабочем месте.
По словам депутата, больше десяти лет в Гомельской области работают мобильные группы, которые выезжают на предприятия, в организации и анализируют работу по охране труда, социально-бытовым условиям и дают рекомендации, что необходимо устранить, чтобы не допустить производственного травматизма:
– Заметьте, дают рекомендации, а не привлекают к ответственности. По сути, это бесплатный аудит организации работы по охране труда. Но, увы, далеко не всегда к этим рекомендациям относятся серьезно наниматели. Как говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. А когда грянет и факт травмы работника будет налицо, тогда уже не рекомендации, а реальное привлечение к ответственности, как к административной, так и уголовной. Так уж сложилось, что практически все эти годы я занималась работой этих групп. И был главный результат – снижение числа производственного травматизма.
Ирина Довгало констатировала, что у профсоюзов есть такой замечательный институт, как общественный инспектор по охране труда:
– Если бы каждый работник был в душе и на деле общественным инспектором, то многих неприятных фактов можно было бы избежать. А ведь все просто. Нужно вовремя сказать мастеру, бригадиру или начальнику цеха, словом, любому непосредственному руководителю, что коллега выпивший или не выполняет элементарные требования безопасности. И это называется не «сдать» товарища, а предостеречь от беды. Согласитесь, разные вещи.
Парламентарий заметила, что законодательство нашей страны и, в частности, Закон «Об охране труда» регулирует отношения в области охраны труда и, конечно, обеспечение права наших людей на безопасные условия труда:
– Но и ответственность за их нарушения также предусмотрена законодательством. На разных предприятиях работают специальные программы по охране труда и немалые средства вкладываются в создание безопасных условий и обучение работников. За безопасность надо платить, а за ее отсутствие – расплачиваться!
Фото из архива БЕЛТА
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Ирина Довгало: за безопасность надо платить, а за ее отсутствие – расплачиваться
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