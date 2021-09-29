Ирина Дорофеева: исполняя песни, проникнутые любовью к Родине, мы по-настоящему едины

Заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева 9 октября во Дворце Республики выступит с новым музыкальным шоу.



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– Мечтала сделать красочное музыкально-постановочное шоу, – отметила во время интервью корреспонденту sb.by Ирина Дорофеева. – И вот время пришло! Возвращаюсь к своему зрителю обновленная и возрожденная! Свет, звук, спецэффекты – все во время нового шоу будет создавать яркую, запоминающуюся атмосферу. На сцену выйдут и мои ученики, выпускники Белорусского государственного университета культуры и искусств Анна Благова, Андрей Колосов, Евгений Коржич, Инга Киселева.

Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь. Специальный гость – государственный ансамбль "Песняры". Кроме хорошо знакомых, полюбившихся песен, прозвучат и премьеры. Народные белорусские песни будут представлены в современных аранжировках.

– Такие композиции несут в себе сакральный код нации, – говорит Ирина Дорофеева. – Поэтому находят отклик у людей разных поколений. Приходите на мой концерт 9 октября! Споем близкие сердцу каждого белоруса песни вместе!

kuzmich@sb.by