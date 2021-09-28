Иран готовится к приближению мощного урагана

Мощный ураган приближается к южным районам Ирана, передает ТАСС.
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Генеральный директор службы по защите и безопасности портов и морской организации Ирана Надер Пасанде рассказал, что ветры и штормы могут обрушиться на иранское побережье от Макрана на границе с Пакистаном до Ормузского пролива в период с 30 сентября по 4 октября.
– С пятницы 30 сентября мощный шторм будет бушевать во всех прибрежных районах от Макрана и Чабахара до Ормузского пролива, – цитируют слова чиновника в агентстве IRNA. – Прогнозируются волны высотой более 7 метров. Такие явления могут стать угрозой для морских судов, оборудования и грузов в портах, и мы призываем всех прислушаться к нашему предупреждению. Шторм завершится 4 октября.
Он также добавил, что метеорологическая организация Ирана предложила создать в стране кризисный штаб для принятия решений в сложившейся ситуации на побережье провинций Систан, Белуджистан и Хормозган.
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