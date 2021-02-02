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  2. «Иран – драгоценная земля». Выставка в художественной галерее «Университет культуры»

«Иран – драгоценная земля». Выставка в художественной галерее «Университет культуры»

В уютных залах в цоколе Дворца Республики представлены великолепные творения персидского декоративного искусства: ковры-картинки, чем-то отдаленно напоминающие наши родные маляванки, терме – изделия из драгоценных ручных тканей, уникальная иранская эмаль – минакари и столь же необыкновенная инкрустация по дереву – хатамкари. 


Тут же можно пройти мастер-класс по каллиграфии, которая тоже обильно представлена на выставке. Любопытно, что стихи Хафиза, Саади, Руми и других поэтов до сих пор печатают почерком насталик, изобретенным знаменитым каллиграфом Мир Али Табризи в середине XV века.

Выставка подобного формата, посвященная очередной годовщине победы Исламской революции в Иране, проходит в галерее не впервые и всегда вызывает огромный интерес. 


В этом году она впервые открылась в условиях пандемии.

– Благодарю всех! Несмотря на ситуацию с коронавирусом, вы так любите Иран, что все равно приехали сюда, – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Саид Яри.

Да, собравшиеся были в масках, как и положено в столь трудное время, но за масками были улыбки. Они выплескивались в дружеских жестах, в сияющих глазах.

Лейтмотив выставки – дружелюбие.

– Культура и цивилизация Ирана несет только одно послание –то мир. Мы желаем мира и спокойствия всему миру. Мы желаем всем народам здоровья, в частности народу дружественной страны Беларуси, – сказал далее господин Саид Яри.


Он посетовал, что из-за коронавируса не удалось провести эту выставку масштабнее, показать больше:

 То, что мы сегодня выставили, – это только часть нашего наследия, которое насчитывает семь тысяч лет.

В ответ председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных назвал выставку «чарующей» и «прекрасной».

– Это событие, вне всякого сомнения, обогащает культурную жизнь столицы Республики Беларусь и нашей страны. Когда смотришь на эти полотна, постигаешь очень специфическую культуру, наполненную философским смыслом. Культуру, которая, в общем-то, далека от нас, и в то же время угадываешь в этих произведениях ценности, которые волнуют каждого белоруса. В этом плане мы едины. Это жизнь, это смысл существования наших цивилизаций, это традиционные ценности. Я убежден, что сегодняшняя выставка станет для всех нас очень важной вехой в сближении наших культур – культуры Ирана и культуры Беларуси – и будет взаимообогащающей.


О сближении говорила и ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская:
  
– Мы очень рады, что снова у нас в гостях великое искусство Персии. Для каждого белоруса драгоценной землей является Беларусь. Как правильно сказал господин Посол, Иран всегда несет добро. Нет более мирной страны, чем наша страна, и я надеюсь, что наши гости из Ирана и другие наши гости всегда ощущают тепло сердец белорусов. Мы всегда открыты для восприятия нового, для того, чтобы понимать и чувствовать искусство других стран.

Наталья Владимировна особо подчеркнула, что выставка иранского искусства – первое по счету крупное международное событие в художественной галерее «Университет культуры» в 2021 году.  А значит, его можно рассматривать и как символ, и как обещание того, что впереди нас ждет много интересного.


А председатель Белорусского союза художников Глеб Анатольевич Отчик вспоминал о том, как ровно год назад на выставке, посвященной 41-й годовщине Исламской революции, собравшиеся выражали соболезнования нашим китайским друзьям из-за вспыхнувшей там эпидемии коронавируса.

– Сейчас мы преодолели этот путь, и сегодня я очень рад, что господин Посол начинает год с такой прекрасной выставки – именно с культуры, – сказал художник. – За этот год мы поняли, что такое настоящий мир, что такое добро, что такое настоящие ценности.

И в знак этого понимания он подарил иранским друзьям альбом народного художника Беларуси Виталия Цвирко.
Выставка «Иран – драгоценная земля» будет доступна для посетителей до 18 февраля включительно. 
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Фото: Юлия АНДРЕЕВА
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