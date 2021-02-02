«Иран – драгоценная земля». Выставка в художественной галерее «Университет культуры»

Тут же можно пройти мастер-класс по каллиграфии, которая тоже обильно представлена на выставке. Любопытно, что стихи Хафиза, Саади, Руми и других поэтов до сих пор печатают почерком насталик, изобретенным знаменитым каллиграфом Мир Али Табризи в середине XV века.Выставка подобного формата, посвященная очередной годовщине победы Исламской революции в Иране, проходит в галерее не впервые и всегда вызывает огромный интерес.В этом году она впервые открылась в условиях пандемии.– сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Саид Яри.Да, собравшиеся были в масках, как и положено в столь трудное время, но за масками были улыбки. Они выплескивались в дружеских жестах, в сияющих глазах.Лейтмотив выставки – дружелюбие., – сказал далее господин Саид Яри.Он посетовал, что из-за коронавируса не удалось провести эту выставку масштабнее, показать больше:В ответ председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных назвал выставку «чарующей» и «прекрасной».О сближении говорила и ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская:Наталья Владимировна особо подчеркнула, что выставка иранского искусства – первое по счету крупное международное событие в художественной галерее «Университет культуры» в 2021 году. А значит, его можно рассматривать и как символ, и как обещание того, что впереди нас ждет много интересного.А председатель Белорусского союза художников Глеб Анатольевич Отчик вспоминал о том, как ровно год назад на выставке, посвященной 41-й годовщине Исламской революции, собравшиеся выражали соболезнования нашим китайским друзьям из-за вспыхнувшей там эпидемии коронавируса.– сказал художник.И в знак этого понимания он подарил иранским друзьям альбом народного художника Беларуси Виталия Цвирко.Выставка «Иран – драгоценная земля» будет доступна для посетителей до 18 февраля включительно.