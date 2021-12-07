Иракцы рассказали о том, как решались на переезд: «Последний день на родине был худшим в моей жизни»

На вопрос, почему не дождаться рождения дитя, Ревес пояснил: «».Но мне не понять, родина – это же что-то вроде матери, мне всегда казалось, что ее любят вопреки.Сируш из Ирака на вопрос «А каким был последний день на твоей родине?» коротко ответил: «Самым худшим в моей жизни»., – рассказал 16-летний парень.