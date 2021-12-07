Иракцы рассказали о том, как решались на переезд: «Последний день на родине был худшим в моей жизни»

Ревес и его семья находятся, пожалуй, в самом рискованном положении в лагере по сравнению с остальными. Его жена на 9-м месяце беременности, вот-вот появится малыш. В ТЛЦ они живут втроем: у супругов еще есть и 4-летняя дочь. Глядя на семью, задумываешься, что должно происходить в твоей стране, чтобы ты решился на переезд в чужую и на таком позднем сроке беременности?
– Я не заставлял свою жену, она сказала: «Я согласна с тобой». Очень сложно объяснить, почему мы не хотим жить в Курдистане. Представьте, у вас есть электричество пару часов, а потом его резко отключают до утра. А еще Ирак – страна, богатая нефтью, но у нас нет бензина! Да, это невероятно, скажете вы, а у нас это реальность. Правительство забирает себе все деньги людей. А работа – это отдельный разговор. Вот если вас уволит начальник и не заплатит денег, у вас есть какие-то права?
– Конечно, у нас есть профсоюз, и с его помощью можно обратиться в суд.
– И наверное, если начальник был неправ, он понесет наказание и заплатит денег?
– Вероятно, да.
– А у нас это так не работает. Ты можешь хоть 10 лет, хоть месяц проработать где-то, а в один день придет начальник и скажет: ты мне больше не нужен. И все. А если для человека его работа была единственным шансом прокормить семью? К тому же найти новую работу почти нереально, у нас страшная безработица. А если ты придешь к чиновнику и скажешь, что тебе что-то не нравится, то тебя просто пристрелят, как собаку. Еще момент: у большинства дома арендные, потому что свои разбомбили. А чем платить? Аренда самой дешевой квартиры – 50 долларов. Но для нас это в Курдистане очень большие деньги.
На вопрос, почему не дождаться рождения дитя, Ревес пояснил: «Для ребенка намного хуже адаптироваться в новой среде. Чем раньше он начнет общаться со сверстниками, разговаривать, видеть окружающий мир в новой стране, тем будет проще. И если он не будет знать, что такое Ирак, тоже будет лучше для всех».
Но мне не понять, родина – это же что-то вроде матери, мне всегда казалось, что ее любят вопреки.
– Вот там, где вы родились, я думаю, все было хорошо. Приятные воспоминания из детства. Но у нас – спросите каждого, и никто не ответит, что помнит хоть что-то хорошее в Курдистане. Когда я уезжал, мне никто не говорил: что ты делаешь, это опасно, не переезжай. «Удачи», – единственное пожелание. Мой лучший друг уехал в Германию год назад, и я видел его переживания о том, что он никогда больше не увидит своих любимых, родителей, страну. Но он был счастлив, что уезжает из этой разрухи. Друг стал достойным примером, и мы решили пойти по его пути. Да, он у нас сложный, но мы верим, что все будет хорошо.
Сируш из Ирака на вопрос «А каким был последний день на твоей родине?» коротко ответил: «Самым худшим в моей жизни».
– В ТЛЦ нас шестеро. Мама с папой, я, двое моих братьев и сестричка, которой всего три. Мы продали все, что у нас было: дом, держали маленький магазинчик с мобильными аксессуарами. Это было 25 октября, на всю жизнь запомню. На улице снова стрельба, а мы быстро стараемся закупиться одеждой, обувью, продуктами и бежим на самолет. Почти как в боевиках, но это наша жизнь, к сожалению, – рассказал 16-летний парень.