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  2. Иракский мальчик эмоционально рассказывает о том, как он и его младший брат пострадали от Европы – видео

Иракский мальчик эмоционально рассказывает о том, как он и его младший брат пострадали от Европы – видео

Иракский мальчик по имени Рэдос рассказал о том, как поляки распылили газ в глаза ему и его младшему брату:

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– Польские солдаты распылили газ в глаза мне и моему младшему брату. Но я ничего не сделал. Я просто хотел пройти в Польшу, чтобы они рассмотрели нашу заявку. Это стыд для Польши. Это античеловечно. Почему они используют газ против нас? Все говорят: Европа хорошая, Европа лучше других стран. Это неправда. Сейчас я убедился, что это неправда, – сказал мальчик.

Он поблагодарил Беларусь за помощь, которую наша страна оказывает беженцам. 
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