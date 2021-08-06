Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.99
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Иракская авиакомпания Iraqi Airways отменила полеты в Минск

Иракская авиакомпания Iraqi Airways отменила полеты в Минск

Компания Iraqi Airways отменила полеты в белорусскую столицу на ближайшую неделю. Такая информация опубликована в Telegram-канале Национального аэропорта Минск со ссылкой на Instagram-аккаунт иракского авиаперевозчика.


– Мы приостанавливаем полеты в Минск (Беларусь) на определенный период времени. С 5 августа авиасообщение останавливается на одну неделю, – рассказали в Iraqi Airways.

Уточняется, что на протяжении семи дней пассажиры могут поменять даты бронирования либо оформить возврат билетов без штрафов.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы