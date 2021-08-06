Иракская авиакомпания Iraqi Airways отменила полеты в Минск

Компания Iraqi Airways отменила полеты в белорусскую столицу на ближайшую неделю. Такая информация опубликована в Telegram-канале Национального аэропорта Минск со ссылкой на Instagram-аккаунт иракского авиаперевозчика.
– Мы приостанавливаем полеты в Минск (Беларусь) на определенный период времени. С 5 августа авиасообщение останавливается на одну неделю, – рассказали в Iraqi Airways.
Уточняется, что на протяжении семи дней пассажиры могут поменять даты бронирования либо оформить возврат билетов без штрафов.
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