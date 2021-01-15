В 2021 году корпорация Apple планирует восстановить прежние названия для своих смартфонов. Об этом сообщает ChinaMobole.
По данным инсайдеров, новая модель iPhone 13 будет именоваться как 12s, что означает фактическую модернизацию iPhone 12. Смартфон сохранит дизайн модели 2020 года, но предполагается, что толщина корпуса будет увеличена.
Дисплей нового iPhone получит высокую частоту обновления 120 Гц.
Фото: РИА Новости
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iPhone 13 может не появиться в 2021 году
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