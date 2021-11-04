Ипатов о новой Конституции: сформулированные предложения не должны дестабилизировать обстановку в обществе

Об этом журналистам по итогам встречи Главы государства с рабочей группой по доработке проекта Конституции рассказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов:
– Наш центр обеспечивает юридическое оформление всех предложений рабочей группы. Поэтому для того, чтобы понять, как написать ту или иную норму правильно, лучше услышать предложения, которые вносятся по доработке нашей Конституции, и мнения людей, которые уже прошли определенный жизненный путь, из первых уст.
Вадим Ипатов подчеркнул, что рабочая группа основывается на том, что прописанные в нынешней Конституции нормы являются уже апробированными:
– Поэтому те предложения, которые сегодня формулируются, не должны дестабилизировать обстановку в обществе. Они должны обеспечить стабильность государства, преемственность государственной власти, защиту прав, интересов и свобод наших граждан. Именно на этом и основывается наша работа.
Директор Национального центра правовой информации напомнил, что проект Конституции ко всему прочему должны обсудить и граждане нашей страны. По его словам, зачастую именно они ставят перед законодателями вопросы, о которых те попросту не задумывались:
– Ведь мы, юристы, порой оцениваем нормативно-правовой акт лишь с юридической точки зрения – теории, практики.
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