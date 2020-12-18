Ипатов: новые проекты КоАП и ПИКоАП направлены на либерализацию административной ответственности

На заседании четвертой сессии Совет Республики одобрил новые проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, а также поправки в кодексы по вопросам уголовной ответственности.
Отвечая на вопросы журналистов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов отметил, что новые кодексы направлены на либерализацию административной ответственности и упрощение порядка привлечения к ней физических и юридических лиц.
По его словам, основное новшество кодексов – их профилактическая и предупредительная роль.
– Вводятся такие меры, как предупреждение, устное замечание и профилактические меры в отношении несовершеннолетних. Происходит градация административных правонарушений по трем категориям: административные проступки, значительные административные правонарушения и грубые административные правонарушения. Таким образом, вводится такой порядок, при котором возможно освобождение от административной ответственности лица, который совершил административный проступок. Ему будет объявляться предупреждение, которое уже не будет являться административным взысканием, – пояснил Вадим Ипатов.
Кроме того, из Кодекса исключаются 110 недействующих норм, а в 230 составах корректируются санкции в сторону их уменьшения.
Изменения и дополнения вносятся в Уголовный и Процессуально-исполнительный кодексы.
– Эти поправки тоже подразумевают собой исключение из уголовного законодательства тех норм, которые показали свою нежизнеспособность. Так, из Уголовного кодекса предполагается исключить семь составов, поскольку ответственность по ним наступала только после совершения административного правонарушения. Разработчики и правоприменители пришли к выводу, что достаточно мер административной ответственности. Это, например, самовольное занятие земельного участка, обман потребителя и другие, – рассказал Вадим Ипатов.
Ряд составов переходит в категорию частно-публичного обвинения, которое будет возбуждаться только по требованию потерпевшего. Также некоторые составы из формальных будут переводиться в материальные.
Фото: БЕЛТА
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Ипатов: новые проекты КоАП и ПИКоАП направлены на либерализацию административной ответственности
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