Об этом исполнительный директор эмиратской компании «Эмаар Пропертиз» Мухаммед аль-Аббар заявил по итогам встречи с Александром Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов, какой он видит ситуацию в Беларуси:
– Я работаю в 14 странах, в Беларуси уже три года и она мне нравится со всех точек зрения. Мне очень нравится решение вашего Президента не закрывать экономику. Я считаю это самым мудрым решением, которое было принято. В отличие от других стран, экономика которых пострадала. То, что экономика работает стабильно, для инвесторов очень хороший знак.
Инвестиционный климат Мухаммед аль-Аббар назвал очень стабильным. Равно как и складывающуюся обстановку:
– Уверяю, что я буду продолжать работать в Беларуси и инвестировать в нее.
Фото: БЕЛТА
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Инвестор из ОАЭ: инвестиционный климат в Беларуси и обстановка – очень стабильны
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