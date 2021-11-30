В этом году в области работу нашли 195 инвалидов: в Миноблисполкоме рассказали о спецпрограмме трудоустройства

В Минской области 6% населения – люди с ограниченными возможностями. Из них 6% – дети. С каждым годом для них появляется больше возможностей. Однако остаются и вечные проблемы. Например, трудоустройство. Этот вопрос не один раз поднимался властями и общественными объединениями.



Фото Ивана Яривановича

Председатель Минской областной организации общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» Светлана Сенько рассказала об инвалидах, которые с успехом заканчивают учебные заведения, однако потом слышат только «нет» от работодателей.

– Получить профессию и образование легче, чем найти работу. Я столкнулась со случаем, когда девушка с дипломом психолога и небольшим дефектом – косоглазие не могла трудоустроиться. Ее никто не брал психологом именно из-за дефекта на лице. Она попала к нам на адаптацию, и мы ей помогли найти работу. Поэтому таким людям нужно сопровождение. Важно доказать работодателю, что инвалиды могут работать.



Светлана Сенько отметила, что часто незрячие идут учиться на массажиста. Эту специальность можно получить в Гродненском медицинском колледже. Профессию информационного характера можно получить инвалиду по зрению в Минском колледже электроники.







Фото Андрея Сазонова

За текущий год в Минской области трудоустроено 195 инвалидов. Заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Наталья Игнатович рассказывает, что появилась специальная программа, где службы занятости помогают найти работу инвалидам:

– Не каждый инвалид может составить анкету, резюме, раскрепощенно общаться с нанимателем. С 2019 года мы внедрили в практику услугу сопровождаемого трудоустройства. В течение трех месяцев после получения работы инвалидом мы мониторим, как он адаптировался на предприятии.

Существует и такое направление, как приобретение опыта практических навыков. Зачастую у человека, только получившего профессию, нет опыта работы.

– Приобретение опыта практической деятельности дает возможность инвалиду проявить себя, а нанимателю рассмотреть кандидата, – подчеркивает Наталья Геннадьевна. –Также затраты на приобретение опыта практической деятельности и адаптацию частично компенсируют органы занятости в виде отчисления заработной платы и отчисления страховых выплат.

Обучают инвалидов и предпринимательской деятельности. Например, уже пять человек получили субсидии на развитие своего дела. Для сельского населения субсидии составляют 15 бюджетов прожиточного минимума, для городского –11.



Активную поддержку в лице государства находят и предприятия, которые работают на базе общественных объединений. Для их развития выделяются финансы. Например, в этом году 330 тысяч рублей на создание 2 тысяч рабочих мест для инвалидов получил «Ямполь-Слуцк» – предприятие, которое занимается изготовлением кистей, щеток, ершей, мебели, изделий из древесины.

Фото Юрия Мозолевского