Интрига сохраняется: в Неваде будут принимать избирательные бюллетени до 10 ноября

Результатов голосования на президентских выборах в этом американском штате ждут больше других, но напряжение сохранится еще как минимум несколько дней. О сроках приема бюллетеней сообщается в пресс-релизе на сайте секретаря штата Барбары Седжавски.
«Согласно закону Невады почтовые бюллетени со штемпелем, который поставили до дня выборов, полученные не позднее 17:00 10 ноября, будут учитываться», – сказано в сообщении. При этом неофициальные результаты выборов в штате будут известны не раньше утра 13 ноября, а их сертификация пройдет еще позже. Она должна состояться до 16 ноября.
Впрочем, почему все так пекутся о подсчете голосов в Неваде? Это не один из крупнейших штатов, населения, как и голосов выборщиков, там немного… Дело в удобной цифре. Победивший в Неваде кандидат на пост президента получит 6 голосов выборщиков. Всего для победы нужно набрать 270. А у Джозефа Байдена, согласно предварительным прогнозам Fox News, их уже 264.
Кстати, еще он лидирует только в одном из штатов, где бюллетени все еще считают, – и это именно Невада. Хотя отрыв небольшой: по итогам обработки 84% бюллетеней предпочтение демократу отдали 49,4% жителей штата, а республиканцу – 48,5%. При этом в картине по округам Невады видно, что большинство за Байдена пока наблюдается только в двух из шестнадцати (еще в составе штата есть один независимый город). Иначе говоря, шансы на победу в Неваде у Байдена не то чтобы велики. Но вот если это случится, то он доберет необходимую ему шестерку – и США накроет триумф сторонников демократа.
Правда, окончательно радоваться можно будет только в декабре. Напомним, что из-за запутанной системы голосования в Штатах, результаты, публикуемые сейчас, можно назвать только прогнозируемыми. Тогда почему американцы так ожесточенно следят за итогами общего голосования, если решать все через полтора месяца будут выборщики? Потому что считается, что те сделают свой выбор согласно мнению местных жителей. Но «считается» – это еще не равно точной гарантии. Поэтому, вполне возможно, в декабре картина по итогам голосования выборщиков совсем не будет соответствовать той, что мы видим сейчас.
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Интрига сохраняется: в Неваде будут принимать избирательные бюллетени до 10 ноября
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Фото: РЕЙТЕР