Промежуток между вводом двух компонентов вакцины против COVID-19 "Спутник V" в некоторых странах может быть увеличен до 180 дней, сообщает Reuters.
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Об этом заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опираясь на исследования разработчика вакцины.
Чем длиннее интервалы между прививками, тем сильнее может быть иммунный ответ.
– Увеличение интервала между инъекциями первого и второго компонента в рамках вакцинации "Спутником V" не связано с международными поставками, – заверил представитель РФПИ.
Ранее директор научно-исследовательского центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что интервал между вакцинацией может достигать 90 дней.
Некоторые страны (по данным агентства, например, Казахстан, Аргентина, Филиппины) увеличили интервал между дозами "Спутника V", в России он пока что остается прежним –три недели.
Фото: БЕЛТА
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Интервал между двумя инъекциями "Спутника V" в некоторых странах могут увеличить до 180 дней
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