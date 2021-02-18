Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко.
Фото из архива БЕЛТА
Представитель ведомства проинформировал, что по упрощенной регистрации, которая действует в Беларуси около двух месяцев, на рынок пришло тридцать препаратов. Для производителя важна и условная регистрация, позволяющая упростить процесс. По словам Дмитрия Чередниченко, в Беларуси также избегают лишнего контроля качества, которое отражается затем на цене лекарственных препаратов.
Среди новостей в сфере здравоохранения – расширение в аптеках ассортимента БАДов, спортивного питания и других сопутствующих товаров, добавил замминистра:
– На определенном этапе этот перечень был ограничен, но при общении с производителями, продавцами увидели запрос на его расширение. Расширен и перечень безрецептурного отпуска лекарств (кроме антибиотиков, психотропов и некоторых других препаратов). Мы разрешили интернет-торговлю некоторыми безрецептурными препаратами и утвердим ее на постоянной основе после нормализации эпидемиологической ситуации по ковиду.
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Интернет-торговлю лекарствами утвердят на постоянной основе
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