Интернет-торговлю лекарствами утвердят на постоянной основе

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БЕЛТА

Представитель ведомства проинформировал, что по упрощенной регистрации, которая действует в Беларуси около двух месяцев, на рынок пришло тридцать препаратов. Для производителя важна и условная регистрация, позволяющая упростить процесс. По словам Дмитрия Чередниченко, в Беларуси также избегают лишнего контроля качества, которое отражается затем на цене лекарственных препаратов.Среди новостей в сфере здравоохранения – расширение в аптеках ассортимента БАДов, спортивного питания и других сопутствующих товаров, добавил замминистра: