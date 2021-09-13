Интернет-мошенники обманули борисовчанку: за свои же сапоги женщина отдала более тысячи рублей

– рассказали в милиции.Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 212 УК.С начала 2021 года от действий мошенников на этой же онлайн-площадке пострадали 28 жителей Борисовского района. Жертвы лишались своих денег, когда переходили на поддельные страницы и сайты.– пояснил начальник отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции Борисовского РУВД Дмитрий Стариченок.