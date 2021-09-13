Интернет-мошенники обманули борисовчанку: за свои же сапоги женщина отдала более тысячи рублей

Жительница Борисова стала жертвой мошенников и лишилась 1,4 тысячи рублей. Об этом сообщают на сайте УВД Минского облисполкома.
– Несколько дней назад 46-летняя горожанка опубликовала объявление о продаже женских сапог. Вскоре в мессенджере ей написал якобы покупатель. Доверчивая женщина согласилась на просьбу мошенника и решила продать обувь через Kufar. Она получила ссылку на фишинговую страницу. Там пострадавшая ввела реквизиты своей банковской карты и тут же лишилась крупной суммы, – рассказали в милиции.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 212 УК.
С начала 2021 года от действий мошенников на этой же онлайн-площадке пострадали 28 жителей Борисовского района. Жертвы лишались своих денег, когда переходили на поддельные страницы и сайты.
– Чтобы не допустить совершения противоправных действий при использовании торговой площадки Kufar, рекомендуем общение в чате, перевод денег и доставку совершать только на самой платформе объявлений и не переходить по сторонним ссылкам, которые присылают неизвестные люди, – пояснил начальник отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции Борисовского РУВД Дмитрий Стариченок.