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  2. Интернациональный 56-й «Звездный поход» стартует уже на следующей неделе

Интернациональный 56-й «Звездный поход» стартует уже на следующей неделе

Сегодня в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка состоялся онлайн-диалог «Сохранение памяти о Великой Отечественной войне как связующая нить поколений». Он прошел в рамках интернационального 56-го «Звездного похода» по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. В онлайн-диалоге приняли участие представители педагогических вузов, студенты и музейные работники Беларуси и Узбекистана. 


Традиция «Звездных походов» была заложена еще в далеком 1966 году. И очень здорово, что нашему педагогическому университету удалось сохранить эту традицию, потому что сейчас она стала действительно крупным молодежным проектом гражданско-патриотической направленности, – отметила во вступительном слове первый проректор БГПУ Светлана Коптева:


– «Звездным» поход называется потому, что еще в советские времена в нем участвовали не только студенты пединститута имени Горького, но и другие вузы республик бывшего Советского Союза. Стартовали они из своих городов, а в конце собирались на белорусской партизанской земле  – в Бегомле. И эти маршруты как лучи формировали звезду. Мы сохранили и название, и традиции. Приятно, что нашу инициативу поддержали и вузы соседних стран  – России, Казахстана, Узбекистана. Несколько лет в нем принимали участие студенты из Азербайджана. А в последние годы к нему присоединились и иностранные студенты из Китая и Туркменистана, которые учатся в нашем вузе. Я уверена, что тот уникальный опыт общения и патриотического воспитания молодежи будущие педагоги смогут использовать в дальнейшей работе. 


Стартовать «Звездный поход» будет традиционно от педагогического университета. Из центра Минска отряд факультета начального образования под названием «Авангард» в составе 25 человек отправится на Гроденщину, в Новогрудский район, – рассказывает декан факультета начального образования БГПУ Наталья Жданович.


Вообще планируется, что в «Звездном походе» примет участие восемь отрядов. Так, более 250 студентов и преподавателей посетят Дзержинский, Крупский, Любанский, Слуцкий, Солигорский и Червенский районы Минской области, Лидский и Новогрудский районы Гродненской области. Во время похода студенты и преподаватели проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны, выступят с концертными программами в школах и домах-интернатах, проведут профориентационные встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы и спортивные соревнования.


Попасть в «Звездный поход» для второкурсницы факультета начального образования БГПУ Татьяны Серко всегда было мечтой: 

– О «Звездном походе» я услышала еще в колледже. Тогда себе сказала, что обязательно должна туда попасть. Мечты сбываются  – я иду в поход. И сегодня во время онлайн-диалога мы говорили о героях своей малой родины. Я из Любани Минской области, и у нас таким человеком является Феня Кононова, она тоже была педагогом. Еще со школы я знаю, как она героически защищала Родину. Даже под пытками не сдалась. Она показала силу белорусского народа и то, что нас невозможно сломить. Уже скоро мы отправимся в поход к новогрудским школьникам, которым расскажем о героях своих районов и познакомим с профессией учителя. 




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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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