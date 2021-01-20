Интернациональный 56-й «Звездный поход» стартует уже на следующей неделе

– отметила во вступительном слове– рассказываетВообще планируется, что в «Звездном походе» примет участие восемь отрядов. Так, более 250 студентов и преподавателей посетят Дзержинский, Крупский, Любанский, Слуцкий, Солигорский и Червенский районы Минской области, Лидский и Новогрудский районы Гродненской области. Во время похода студенты и преподаватели проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны, выступят с концертными программами в школах и домах-интернатах, проведут профориентационные встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы и спортивные соревнования.Попасть в «Звездный поход» длявсегда было мечтой: