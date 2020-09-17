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Интересы Ефремова будут представлять два адвоката

Михаил Ефремов заявил, что у него два адвоката, один из которых из Чувашии, где актер хотел бы отбывать наказание, если в апелляционной инстанции он не получит условный срок. Об этом сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.


"У меня теперь два адвоката – один представитель Чувашии, а второго наняла жена Соня. Адвокат вчера был, принес чувашскую газету, где очень хорошо про меня написали. И у них в колониях есть театр, вот я бы его поднял", – процитировала Меркачева слова Ефремова.

По ее словам, актер заявил, что хочет отбывать наказание в Чувашии, так как там его корни (предок Ефремова Иван Яковлев считается чувашским просветителем, он перевел Библию на чувашский язык), а представители Чувашии уже готовят обращение во ФСИН.

Ранее сообщалось, что защиту Ефремова будет осуществлять новый адвокат – Роман Филиппов.

Актер надеется, что в апелляционной инстанции суд смягчит ему приговор. "В общем, читаю, общаюсь и жду апелляции. Шанс есть, мне кажется", – процитировала слова Ефремова Меркачева.

По ее словам, Ефремов считает, что произошедшее с ним во многом вызвано переживаниями актера о судьбе театра "Современник", где он работал.

"Театр умер, когда его возглавил Рыжаков. Назначенец не может руководить "Современником". Даже при большевиках такого не было, чтобы сверху назначали. Спектакли тех, кого он собирается ставить, на порядок ниже уровня "Современника". Я очень переживаю за театр. Он – мой дом. Во многом из-за этих переживаний и случилось то, что случилось. Если вдруг апелляция даст мне условно, я первым делом пойду к министру культуры и другим, скажу: "Ну как же так, что вы сделали с "Современником"? Так нельзя. Бред какой-то в "Современнике" творится", – процитировала Меркачева Ефремова.

Фото: ТАСС
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