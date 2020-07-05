Интерес к производству «зеленой» электроэнергии остается высоким – «Белэнерго»

Несмотря на то, что будет введена в эксплуатацию Белорусская атомная электростанция, интерес к производству и выработке зеленой электроэнергии все равно остается высоким. Об этом заявил заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Юрий Митьковец в телефильме проекта «Сделано!» на канале СТВ.





«Оборудование, предназначенное для выработки так называемой «зеленой» энергии довольно экономичное. За последние 10 лет более чем в 13 раз увеличилось использование энергии солнца, воды, ветра для производства электроэнергии. Принят ряд документов на уровне Правительства о привлечении инвестиций в данное направление. Это конкурентноспособная электроэнергии для поставки ее на экспорт», — отметил Юрий Митьковец.

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