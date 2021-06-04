Интерактивная выставка проекта «Партизаны Беларуси» начала работу в Гомеле

В основе выставки – фотохроника и документы, дающие яркое представление о действиях партизанских формирований на территории Беларуси в 1941–1944 годах. При подготовке были использованы материалы Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.рассказал о том, как стартовал проект:Особый интерес посетителей выставки вызвал брендированный интерактивный стенд. С его помощью любой желающий может попробовать найти данные тех предков, которые в годы войны сражались в рядах партизанских отрядов.отметил участвовавший в торжественном открытииВ прошлом году выставка уже побывала в Бресте, Могилеве, Гродно и Молодечно. С учетом интереса со стороны посетителей было принято решение обновить формат экспозиции и показать ее в других городах. Ныне целевая аудитория – студенты и преподаватели вузов.В ГГУ им. Ф. Скорины выставка пробудет неделю, а затем поочередно переедет в другие учебные заведения. В маршруте Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого (с 14 по 18 июня), Гомельский государственный медицинский университет (с 21 по 26 июня) и Белорусский государственный университет транспорта (с 28 июня по 5 июля).Организаторами выступают издательский дом «Беларусь сегодня», Национальный архив Республики Беларусь, при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, Гомельского облисполкома. Официальный партнер выставки –ОАО «АСБ Беларусбанк».Ознакомиться с материалами проекта «Партизаны Беларуси» в полном объеме можно на сайте partizany.by