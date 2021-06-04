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Интерактивная выставка проекта «Партизаны Беларуси» начала работу в Гомеле

В Гомеле открылась выставка совместного интернет-проекта издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива, посвященная партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция разместилась в выставочном зале Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины.


В основе выставки – фотохроника и документы, дающие яркое представление о действиях партизанских формирований на территории Беларуси в 1941–1944 годах. При подготовке были использованы материалы Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.

Заместитель директора –главного редактора ИД «Беларусь сегодня» Иван Синичкин рассказал о том, как стартовал проект:


– В 2018 году совместно с Национальным архивом мы начали создание электронной базы данных о партизанах и подпольщиках, боровшихся с гитлеровскими захватчиками в годы войны. За это время удалось найти и оцифровать тысячи документов по данной теме. С этой же целью был приобретен специальный планетарный сканер, позволяющий сканировать документы без негативного воздействия на них. В настоящее время эта работа продолжается. 

Особый интерес посетителей выставки вызвал брендированный интерактивный стенд. С его помощью любой желающий может попробовать найти данные тех предков, которые в годы войны сражались в рядах партизанских отрядов.


– За организацией такой выставки – скрупулезный и ответственный труд многих людей, – отметил участвовавший в торжественном открытии председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. – Сам проект «Партизаны Беларуси» дает возможность заглянуть в суровое прошлое нашей страны, узнать о героических буднях тех, кто с оружием в руках защищал родную землю от захватчиков. Это достойный вклад в сохранение нашей истории и патриотическое воспитание молодого поколения.   


В прошлом году выставка уже побывала в Бресте, Могилеве, Гродно и Молодечно. С учетом  интереса со стороны посетителей было принято решение обновить формат экспозиции и показать ее в других городах. Ныне целевая аудитория – студенты и преподаватели вузов. 

В ГГУ им. Ф. Скорины выставка пробудет неделю, а затем поочередно переедет в другие учебные заведения. В маршруте Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого (с 14 по 18 июня), Гомельский государственный медицинский университет (с 21 по 26 июня) и Белорусский государственный университет транспорта (с 28 июня по 5 июля). 



Организаторами выступают издательский дом «Беларусь сегодня», Национальный архив Республики Беларусь, при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, Гомельского облисполкома. Официальный партнер выставки –ОАО «АСБ Беларусбанк».

Ознакомиться с материалами проекта «Партизаны Беларуси» в полном объеме можно на сайте partizany.by



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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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