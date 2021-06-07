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  2. Интерактивная выставка проекта «Партизаны Беларуси» экспонируется в Витебском государственном медицинском университете до 11 июня

Интерактивная выставка проекта «Партизаны Беларуси» экспонируется в Витебском государственном медицинском университете до 11 июня

В фойе главного корпуса ВГМУ сегодня открылась передвижная интерактивная выставка «Подвиги и судьбы партизан в документах» в рамках проекта «Партизаны Беларуси».


Экспозиция основана на документах уникального интернет-проекта partizany.by, созданного совместно издательским домом «Беларусь сегодня» и Национальным архивом Республики Беларусь, материалах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. Официальный партнер проекта – ОАО «АСБ Беларусбанк».

76 полноцветных копий архивных фотоснимков партизанских соединений фотографий и наградных листов рассказывают как в целом о партизанском движении в Беларуси, так и о подвигах конкретных героев. 


В электронной базе данных участников партизанского и подпольного движений partizany.by сейчас более 148 тысяч карточек героев, в которых есть личные данные, принадлежность к партизанскому отряду, информация о наградах и подвигах, отсканированные документы, которые можно скачать в личный архив.

Вводя данные родственников на интерактивном стенде проекта, сведения о предках пытались найти и студенты, и преподаватели медуниверситета.

– Приходит время, когда каждый из нас задается вопрос, кем был мой дед, воевал ли он, был партизаном или сражался на фронтах. Эта выставка подстегивает отыскать новые факты в биографиях своих родных, чтобы потом рассказать своим детям. Мне захотелось больше узнать о своем деде. Я знаю, что он служил, воевал, были награды, но подробности неизвестны. Надеюсь, найду о нем информацию на partizany.by, если нет  – буду искать на других сайтах и в архивах, – сказал педагог-организатор воспитательного отдела ВГМУ Сергей Назаров.




Проректор по воспитательной и идеологической работе ВГМУ Наталья Болтрушевич тоже пробовала искать родных по отцовской и материнской фамилиям:

– Нашла совпадение, возможно, это мой дедушка, но нужно уточнить некоторую информацию у мамы. Поэтому я очень благодарна организаторам за предоставленную возможность пополнить запас знаний как в целом по истории Великой Отечественной войны, партизанского движения, так и об истории своей семьи.

Первокурсница Дарья Сиренко надеялась найти хоть какую-то информацию о своем прадедушке Константине Лукашове, который пропал без вести во время войны и до сих пор о нем ничего неизвестно.


– Мой прадедушка Гавриил Федотович Шунькин в составе 6-й гвардейской армии освобождал Полоцк, дошел до Кенигсберга, но он не был партизаном или подпольщиком, поэтому его в этой базе нет, – рассказал первокурсник Максим Шунькин.


Третьекурсница Мария Евсеенко тоже искала сведения о двух своих прадедушках и прабабушке:

– Я знаю, что один мой прадедушка Дмитрий Корнеевич Детков был танкистом. Его жена Люба работала на заводе, а когда началась война, ушла в партизаны, но в этой базе я ее не нашла. А вот про второго прадедушку Александра Лукашенко знаю только, что он много переезжал, жил в Шклове, в Лиозно, в Минской области, потом переехал в Гомель, где и познакомился с моей прабабушкой. В базе есть Лукашенко Александр Порфенович, по году рождения и месту жительства он может быть моим прадедушкой, но вот отчество, мне кажется, как-то не так у него звучало, надо уточнить у мамы.

Проект «Партизаны Беларуси» подготовлен для повышения патриотического воспитания молодежи, активизации поисковой работы, сохранения исторической памяти, а также увековечивания памяти белорусских партизан, сражавшихся с нацизмом.

Выставка «Партизаны Беларуси» проходит при поддержке Министерства образования и главного управления по образованию Витебского облисполкома. 

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Фото: Елена Алимова
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Интерактивная выставка проекта «Партизаны Беларуси» экспонируется в Витебском государственном медицинском университете до 11 июня
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