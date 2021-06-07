Интерактивная выставка проекта «Партизаны Беларуси» экспонируется в Витебском государственном медицинском университете до 11 июня

Экспозиция основана на документах уникального интернет-проекта partizany.by, созданного совместно издательским домом «Беларусь сегодня» и Национальным архивом Республики Беларусь, материалах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. Официальный партнер проекта – ОАО «АСБ Беларусбанк».76 полноцветных копий архивных фотоснимков партизанских соединений фотографий и наградных листов рассказывают как в целом о партизанском движении в Беларуси, так и о подвигах конкретных героев.В электронной базе данных участников партизанского и подпольного движений partizany.by сейчас более 148 тысяч карточек героев, в которых есть личные данные, принадлежность к партизанскому отряду, информация о наградах и подвигах, отсканированные документы, которые можно скачать в личный архив.Вводя данные родственников на интерактивном стенде проекта, сведения о предках пытались найти и студенты, и преподаватели медуниверситета.– сказал педагог-организатор воспитательного отдела ВГМУ Сергей Назаров.Проректор по воспитательной и идеологической работе ВГМУ Наталья Болтрушевич тоже пробовала искать родных по отцовской и материнской фамилиям:Первокурсница Дарья Сиренко надеялась найти хоть какую-то информацию о своем прадедушке Константине Лукашове, который пропал без вести во время войны и до сих пор о нем ничего неизвестно.– рассказал первокурсник Максим Шунькин.Третьекурсница Мария Евсеенко тоже искала сведения о двух своих прадедушках и прабабушке:Проект «Партизаны Беларуси» подготовлен для повышения патриотического воспитания молодежи, активизации поисковой работы, сохранения исторической памяти, а также увековечивания памяти белорусских партизан, сражавшихся с нацизмом.Выставка «Партизаны Беларуси» проходит при поддержке Министерства образования и главного управления по образованию Витебского облисполкома.