Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» прибыла в ВГУ им. П. М. Машерова

Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» продолжает путешествовать по вузам Витебской области. Сегодня она разместилась в фойе Витебского государственного университета им. П. М. Машерова.
Выставка основана на документах уникального интернет-проекта partizany.by, созданного совместно издательским домом «Беларусь сегодня» и Национальным архивом Республики Беларусь, материалах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. Официальный партнер проекта – ОАО «АСБ Беларусбанк».
Студенты ВГУ с интересом изучали представленные в экспозиции полноцветные копии наградных листов, архивных фотоснимков партизанских соединений.
Многие через интерактивный стенд проекта partizany.by пытались найти сведения о своих предках партизанах и подпольщиках. Будущий юрист первокурсница Ангелина Ничипоренко нашла в базе своего прадедушку Даниила Гурьевича Ничипуренко, который был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.
– Да, его фамилия с течением времени исказилась: «у» заменили на «о». Но благодаря этому проекту я увидела его наградные листы, маршрут, по которому проходили войска, где служил прадедушка, узнала где, когда и при каких обстоятельствах он был ранен и дату его смерти, – поделилась девушка. – Я считаю, что такие выставки очень нужны для молодежи. Они дают понять, что война – это далеко не интерактивная игра в телефоне или компьютере, она всегда несет с собой только смерть и боль. А такие экспозиции учат состраданию и доброте.
Однокурсница Ангелины Владлена Антонова рассказала про свою прабабушку Мехову Марию Сильверстовну, которая была ребенком во время войны:
– Она рассказывала, как было страшно и голодно, как делили хлеб. Но прабабушка выжила и сегодня продолжает радовать нас на этой земле. В свои 90 с небольшим он полна сил и сейчас «воюет» только на даче.
В Витебском государственном университете им. П. М. Машерова чтут традиции, историю, учат уважать старшее поколение.
– Многие наши студенты готовили мероприятия, где рассказывали о своих бабушках и дедушках, проявивших себя в годы Великой Отечественной войны. Не зная историю, невозможно понять подлинный смысл прошлого, а это важно как для настоящего, так и для дальнейшего развития, – убеждена проректор по воспитательной работе ВГУ им. П. М. Машерова Юлия Беженарь.
База данных участников партизанского и подпольного движения partizany.by пополняется ежедневно. Сейчас здесь более 142 тысяч электронных карточек.
Выставка «Партизаны Беларуси» проходит при поддержке Министерства образования и главного управления по образованию Витебского облисполкома.
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Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» прибыла в ВГУ им. П. М. Машерова
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