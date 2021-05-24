Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» открылась в витебской ветакадемии

Экспозиция основана на документах уникального интернет-проекта partizany.by, созданного совместно издательским домом «Беларусь сегодня» и Национальным архивом Республики Беларусь, материалах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. Официальный партнер проекта – ОАО «АСБ Беларусбанк».Студенты ветакадемии с интересом изучали представленные на выставке полноцветные копии наградных листов, архивных фотоснимков партизанских соединений.Многие через интерактивный стенд проекта partizany.by пытались найти сведения о своих предках партизанах и подпольщиках. Будущий зоотехник второкурсница Валерия Кириллова нашла в базе своего прадедушку Ивана Михайловича Масловского, который был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» II степени.Валерия заинтересовалась всем, что рассказывал Иван Михайлович, стала глубже изучать историю тех событий. И теперь о своем героическом предке рассказывает младшей сестре, которая родилась в тот год, когда их прадедушка умер.– убеждена Валерия.В каждой белорусской семье есть истории, связанные с Великой Отечественной. Начальник отдела воспитательной работы с молодежью ВГАВМ Виктор Васютёнок поделился своей:Специальный курс по истории Великой Отечественной войны изучают во всех белорусских вузах, в том числе в ветакадемии., – уверен ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины Николай Гавриченко.База данных участников партизанского и подпольного движения partizany.by пополняется ежедневно. Только за последних 10 дней она приросла тремя тысячами электронных карточек и сейчас их около 145 тысяч.Выставка «Партизаны Беларуси» проходит при поддержке Министерства образования и главного управления по образованию Витебского облисполкома.