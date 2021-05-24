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Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» открылась в витебской ветакадемии

Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» переехала сегодня в Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. 


Экспозиция основана на документах уникального интернет-проекта partizany.by, созданного совместно издательским домом «Беларусь сегодня» и Национальным архивом Республики Беларусь, материалах Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. Официальный партнер проекта – ОАО «АСБ Беларусбанк».

Студенты ветакадемии с интересом изучали представленные на выставке полноцветные копии наградных листов, архивных фотоснимков партизанских соединений.



Многие через интерактивный стенд проекта partizany.by пытались найти сведения о своих предках партизанах и подпольщиках. Будущий зоотехник второкурсница Валерия Кириллова нашла в базе своего прадедушку Ивана Михайловича Масловского, который был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» II степени.

– У него были и другие награды, они хранятся у нас в семье. Постараюсь добавить на портал эту информацию. Мне посчастливилось лично слышать от прадедушки рассказы о Великой Отечественной войне. Он рано ушел в партизаны, участвовал в рельсовой войне, в освобождении города Глубокое и Глубокского района, подрывал танки. У него были еще два брата и две сестры, все они погибли во время войны.



Валерия заинтересовалась всем, что рассказывал Иван Михайлович, стала глубже изучать историю тех событий. И теперь о своем героическом предке рассказывает младшей сестре, которая родилась в тот год, когда их прадедушка умер. 

– Сестра тоже очень гордится нашим прадедом. Мы обязательно должны помнить нашу историю, нельзя забывать о подвигах наших предков, – убеждена Валерия.

В каждой белорусской семье есть истории, связанные с Великой Отечественной. Начальник отдела воспитательной работы с молодежью ВГАВМ Виктор Васютёнок поделился своей:

– У меня оба дедушки воевали. Один, Александр Георгиевич Лясович, был пехотинцем. В составе мотострелковой бригады ему посчастливилось живым встретить Победу в Берлине. Затем он бесследно исчез. Это все, что мы знаем от его однополчан. Больше о нем нет никакой информации, не осталось никаких фотографий. Пока его поиски не увенчались успехом, хотя мы и сами искали на различных сайтах, и делали запросы в архив.


Специальный курс по истории Великой Отечественной войны изучают во всех белорусских вузах, в том числе в ветакадемии.

– Без формирования системы общенациональных ценностей невозможно дальнейшее развитие белорусского общества, в первую очередь суверенной Беларуси, – уверен ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины Николай Гавриченко. – Время идет, ветераны уходят, очень мало осталось людей, которые помнят ужасы войны. Моему отцу 97 лет, он жив. Мне, моим детям и внукам есть пока от кого услышать правдивую информацию о Великой Отечественной войне. А молодежи нужно постоянно напоминать о героическом прошлом наших дедов и прадедов. Пока мы будем помнить историю, мы непобедимы и будем жить в независимой стране.


База данных участников партизанского и подпольного движения partizany.by пополняется ежедневно. Только за последних 10 дней она приросла тремя тысячами электронных карточек и сейчас их около 145 тысяч. 
Выставка «Партизаны Беларуси» проходит при поддержке Министерства образования и главного управления по образованию Витебского облисполкома. 

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Фото: Елена Алимова
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