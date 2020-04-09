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Интерактивная карта зеленых насаждений появится в Минске

Карта содержит информацию о каждом дереве и его состоянии, передает Минск-Новости.

Руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова объяснила, что все территории Минска, закрепленные за предприятием, имеют инвентаризационные карты, где отмечено каждое дерево.

— Карты обновляются раз в 5 лет. У жилищных организаций есть планы, в которых указаны насаждения, растущие на дворовых территориях, у каждой организации, предприятия такие же сведения есть по их территориям. В планах — создание интерактивной карты зеленых насаждений города, которую можно будет открыть и посмотреть информацию о каждом дереве, его состоянии и так далее, — рассказала Анжелика Пузанкова.

 

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