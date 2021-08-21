«Интер» победил «Дженоа» на старте чемпионата Италии по футболу

Эдин Джеко и Хакан Чалханоглу

В межсезонье «Интер» заметно изменился, но слабее, судя по всему, не стал. Во всяком случае, сегодняшнюю игру он провел блестяще. И звездные новички команды внесли в успех команды очень весомую лепту. Хакан Чалханоглу и Эдин Джеко, пришедшие соответственно из «Милана» и «Ромы», набрали по два очка (1+1) по системе «гол плюс пас». А турецкий полузащитник к тому же и вовсе стал лучшим игроком встречи в составах обеих команд.На шестой минуте именно он исполнил филигранный навес на Милана Шкриньяра, после которого тот открыл счет. А еще через восемь минут после этого Хакан Чалханоглу уже сам поразил ворота потрясающим по красоте дальним ударом.Во второй половине игры «Интер» продолжил гнуть свою линию и, как следствие, довел преимущество до крупного. Точными ударами отметились Артуро Видаль (74-я минута) и Эдин Джеко (87).А был еще и гол Ивана Перишича на третьей добавленной к основному времени первого тайма минуте. Но это взятие ворот судейская бригада отменила после того, как обратилась к VAR и зафиксировала офсайд.Остальные сегодняшние матчи первого тура Серии А закончились следующим образом: «Верона» – «Сассуоло» – 2:3, «Торино» – «Аталанта» – 1:2, «Эмполи» – «Лацио» – 1:3. Еще шесть встреч будут сыграны завтра и послезавтра.