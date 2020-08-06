"Интер" переиграл "Хетафе" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

В Европе на стадии 1/8 финала возобновились матчи футбольной Лиги Европы.





Из-за сложной ситуации с коронавирусом в марте не были сыграны первые матчи противостояний 1/8 финала "Интер" – "Хетафе" и "Севилья" – "Рома". В итоге УЕФА принял решение определить победителей в этих парах по результатам одной игры на нейтральном поле.

Испанская "Севилья" и итальянская "Рома" сыграют в четверг в немецком Дуйсбурге, а два других представителя этих стран "Интер" и "Хетафе" выяснят отношения в немецком Гельзенкирхене.









"Интер" вышел вперед на 33-й минуте. Ромелу Лукаку получил пас из глубины поля и пробил точно в дальний угол.





В середине второго тайма испанцы имели реальнейший шанс сравнять счет. За игру Година рукой арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти.





Однако Хорхе Молина пробил мимо ворот.





А в концовке игры вышедший на замену вместо Брозовича Кристиан Эриксен решил исход этого матча. Кристиан воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и поразил ворота Сории.





2:0. "Интер" проходит в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары "Рейнджерс" (Шотландия) – "Байер" (Германия). В первом матче на своем поле был сильнее "Байер" (3:1).