«Интер» нанес «Наполи» первое поражение в Серии А

«Наполи» чаще контролировал мяч (55% на 45%), но реже бил по воротам (9:17) и в их створ (3:7) – и, главное, оказался хуже в реализации, из-за чего и был вынужден признать свое поражениеАвторами забитых мячей в составе «Интера» стали Хакан Чолханоглу (25-я минута, с пенальти), Иван Перишич (44) и Лаутаро Мартинес (61). А у «Наполи» отличились Петр Зелиньски (17) и Дрис Мертенс (79).Остальные игры тура, состоявшиеся 20–21 ноября, принесли такие результаты: «Аталанта» – «Специя» – 5:2, «Лацио» – «Ювентус» – 0:2, «Фиорентина» – «Милан» – 4:3, «Сассуоло» – «Кальяри» – 2:2, «Салернитана» – «Сампдория» – 0:2, «Болонья» – «Венеция» – 0:1, «Дженоа» – «Рома» – 0:2.Обратим внимание на победу «Ювентуса», поражение «Милана» и то, что «Дженоа» в первом матче под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко проиграл «Роме».Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи» (32 очка), ближайшими преследователями которого являются «Милан» (32), «Интер» (28), «Аталанта» (25), «Рома» (22), «Лацио» (21), «Фиорентина» (21) и «Ювентус» (21).В списке бомбардиров лидируют Душан Влахович («Фиорентина») и Чиро Иммобиле («Лацио»), отличившиеся по десять раз.