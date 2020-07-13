"Интер" может уволить Конте, несмотря на неустойку в 150 млн евро

Миланский "Интер" может по окончании сезона отправить в отставку главного тренера Антонио Конте.





Команда фактически утратила шансы на чемпионство. В прошлом туре "Интер" сыграл вничью 2:2 с "Вероной", а сегодня вечером принимает "Торино". У команды сейчас 65 очков и она на 11 баллов отстает от лидирующего "Ювентуса".

Принять решение об отставке Конте будет непросто. Он является самым высокооплачиваемым тренером в высшем дивизионе итальянского футбольного первенства с 12 млн евро, сообщает championat. В случае досрочного расторжения контракта сумма отступных составит 150 млн евро.

До "Интера" Конте работал с "Ювентусом" и "Челси". Заменить его на посту наставника "Интера" могут Массимилиано Аллегри, аргентинец Маурисио Почеттино и испанец Унаи Эмери.

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